Ростовский суд рассмотрит третий иск субподрядчика к филиалу сербской компании

По данным портала rusprofile, ООО «Южный Экспертный Центр» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в ноябре 2001 года и работает в сфере здравоохранения, а именно — в деятельности больничных организаций. Финансовые показатели компании за последние три года демонстрируют значительное снижение масштабов деятельности. В 2025 году выручка составила 3,9 млн руб., что на 85% меньше, чем в 2022 году (26,4 млн руб.). Чистая прибыль также резко сократилась — с 5,8 млн до 1,1 млн руб. (падение на 81%).