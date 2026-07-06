В Нижнем Новгороде канатная дорога, где застряли люди, временно не работает.

ГУМЧС России по Нижегородской области сообщило в воскресенье, что из-за непогоды несколько кабинок с находящимися в них людьми застряли на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором. Всего спасатели эвакуировали с высоты 16 человек, в том числе четверых детей. Угрозы их здоровью нет.