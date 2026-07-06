В Омске стартовал фестиваль, посвященный Достоевскому

Фестиваль «Дни Достоевского в Омске» проходит с 6 по 9 июля в Омском литературном музее в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве культуры Омской области.
«В 2026 году мировая общественность отмечает несколько знаменательных дат, связанных с жизнью и творчеством великого русского писателя Ф. М. Достоевского: 520 лет роду Достоевских, 205 лет со дня рождения и 145 лет со дня смерти Достоевского, 180 лет со дня выхода в свет первого издания романа “Бедные люди”, 165 лет создания романа “Униженные и оскорбленные”, 160 лет со дня написания романа “Игрок”. Культурная столица не могла остаться в стороне от таких знаковых дат. Весь год в Омске будут проходить мероприятия, которые главной своей задачей сделают популяризацию творчества великого русского классика. Одним из заметных мероприятий станут “Дни Достоевского в Омске”», — рассказала замминистра культуры региона Светлана Бакулина.
Торжественное открытие фестиваля состоялось 6 июля в 16:00, а 7 июля пройдет международный телемост в формате круглого стола «Значение сибирского периода для дальнейшего творчества Ф. М. Достоевского». В мероприятии примут участие сотрудники российских музеев Достоевского, а также музеев писателя из Казахстана и Белоруссии. Мероприятия фестиваля 8 июля посвятят Дню семьи, любви и верности, а 9 июля в музее откроется выставка «Мир Достоевского» из коллекции графики, переданной Министерством культуры РФ. Завершением фестиваля станет «Ночь в музее Достоевского».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.