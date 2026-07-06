В Омске стартовал фестиваль, посвященный Достоевскому

«В 2026 году мировая общественность отмечает несколько знаменательных дат, связанных с жизнью и творчеством великого русского писателя Ф. М. Достоевского: 520 лет роду Достоевских, 205 лет со дня рождения и 145 лет со дня смерти Достоевского, 180 лет со дня выхода в свет первого издания романа “Бедные люди”, 165 лет создания романа “Униженные и оскорбленные”, 160 лет со дня написания романа “Игрок”. Культурная столица не могла остаться в стороне от таких знаковых дат. Весь год в Омске будут проходить мероприятия, которые главной своей задачей сделают популяризацию творчества великого русского классика. Одним из заметных мероприятий станут “Дни Достоевского в Омске”», — рассказала замминистра культуры региона Светлана Бакулина.