Знакомый пропавшего Сергея Усольцева объяснил, почему не верит в его гибель

Пропавший вместе с семьей бизнесмен Сергей Усольцев мог попасть в заложники или скрыться под чужой фамилией. Такой версией с «РГ» поделился его давний знакомый, уральский медик Валентин Дегтерев, который не верит в гибель Усольцева.
«Мы переписывались с Сергеем в одном из мессенджеров с 2018 года, — рассказал наш собеседник. — Недавно я обратил внимание, что аватар Сергея сменился, хотя в это время он уже считался без вести пропавшим».
По версии Валентина Дегтерева, в тайге семья Усольцевых могла подвергнуться нападению либо исчезновение было спланировано заранее. Как отмечает собеседник «РГ», Сергей Усольцев занимался высокотехнологичными разработками, а его бизнес по производству краски был «верхушкой айсберга».
Если был реализован первый сценарий, то жена и дочь Сергея, скорее всего, погибли, считает Валентин Дегтерев, а сам Сергей находится в заложниках. «Его номер совершенно точно активен, с него можно управлять банковскими счетами, налоговыми операциями», — утверждает знакомый Усольцева.
Более того, Валентин отмечает, что у Усольцева было два телефонных номера: один для личного общения, второй — для делового. И именно с первого совсем недавно кто-то звонил и молчал.
Ранее «РГ» узнала, что телефонный номер Сергея Усольцева действительно функционирует, однако он теперь принадлежит другому человеку по имени Шерзод. По мнению Валентина Дегтерева, это вполне укладывается в его концепцию: по версии нашего собеседника, либо тот самый Шерзод управляет счетами от имени Усольцева, либо Шерзод — это и есть Сергей, сменивший имя и фамилию.
«Кстати, у меня были сведения, что семья собиралась поехать в Узбекистан», — сказал Валентин Дегтерев.
Напомним, что никаких достоверных сведений о судьбе Сергея Усольцева, его жены и дочери нет уже почти целый год. Сотрудники СК и эксперты по выживанию в экстремальных условиях считают, что, скорее всего, Усольцевы погибли в результате несчастного случая. При этом пока никто не смог аргументированно объяснить, почему никаких следов пребывания семьи в тайге не нашла ни одна экспедиция.