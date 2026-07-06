Знакомый пропавшего Сергея Усольцева объяснил, почему не верит в его гибель

Напомним, что никаких достоверных сведений о судьбе Сергея Усольцева, его жены и дочери нет уже почти целый год. Сотрудники СК и эксперты по выживанию в экстремальных условиях считают, что, скорее всего, Усольцевы погибли в результате несчастного случая. При этом пока никто не смог аргументированно объяснить, почему никаких следов пребывания семьи в тайге не нашла ни одна экспедиция.