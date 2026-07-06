В пятый раз продлили торги по продаже курских и липецких активов «Конти»

Росимущество в пятый раз продлило торги по продаже национализированных юрлиц украинской группы «Конти» за 4,8 млрд руб. Их будут принимать до 20 июля (ранее — до 6 июля), итоги тендера планируют подвести 23 июля (ранее — 9 июля). Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».