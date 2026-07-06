Волгоградцам рассылают постановление-фейк о выплатах ветеранам

— Настоящий документ под номером 63 действительно подписан губернатором 24 июня 2026 года, однако его текст не имеет никакого отношения к дополнительным выплатам. Мошенники используют поддельный приказ, чтобы под видом соцподдержки собирать персональные данные граждан, — заверяют в профильных ведомствах.