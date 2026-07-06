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Волгоградцам рассылают постановление-фейк о выплатах ветеранам

В мессенджерах, соцсетях и по электронной почте массово распространяется информация о якобы новых мерах.

В мессенджерах, соцсетях и по электронной почте массово распространяется информация о якобы новых мерах поддержки ко Дню ветеранов боевых действий для жителей Волгоградской области. К сообщениям прикреплен документ, который выдается за официальное постановление губернатора.

Как уточняют волгоградские власти, постановление из рассылки — фейк. В нем содержатся грубые юридические ошибки, не соответствующие правилам оформления нормативных актов Волгоградской области.

— Настоящий документ под номером 63 действительно подписан губернатором 24 июня 2026 года, однако его текст не имеет никакого отношения к дополнительным выплатам. Мошенники используют поддельный приказ, чтобы под видом соцподдержки собирать персональные данные граждан, — заверяют в профильных ведомствах.

Комитет социальной защиты населения Волгоградской области предупреждает, что ведомство не проводит таких рассылок и не собирает информацию подобным способом. Вся достоверная информация о мерах поддержки публикуется исключительно на официальных ресурсах администрации региона и комитета.

Волгоградцев призывают не доверять информации из непроверенных источников и не передавать свои личные данные.