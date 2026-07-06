В Шелехове и Байкальске Иркутской области обновят школы искусств

В здании детской школы искусств имени Самарина в Шелехове специалисты проведут утепление и усиление конструкции перехода под вторым этажом здания, а также наружную отделку здания, включая облицовку фасадов. На сегодняшний день общая строительная готовность объекта оценивается в 12,5%. В частности, уже выполнено 80% земляных работ и начаты работы по усилению фундаментов.