В Шелехове и Байкальске Иркутской области обновят школы искусств

Капитальный ремонт детских школ искусств проводят в городах Шелехове и Байкальске Иркутской области в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры и архивов.
В здании детской школы искусств имени Самарина в Шелехове специалисты проведут утепление и усиление конструкции перехода под вторым этажом здания, а также наружную отделку здания, включая облицовку фасадов. На сегодняшний день общая строительная готовность объекта оценивается в 12,5%. В частности, уже выполнено 80% земляных работ и начаты работы по усилению фундаментов.
В детской школе искусств Байкальска подрядчик ведет демонтаж старых конструкций, замену оконных блоков и дверных проемов. Далее предстоит выполнить ремонт фасада, крылец, пожарных лестниц и отмостки, замену козырьков. Срок выполнения всех работ по контракту составляет 90 дней.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.