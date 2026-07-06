У фестиваля военных оркестров «Фанфары Балтики» в Калининградской области «есть будущее» — организаторы

Художественный руководитель фестиваля — главный военный дирижёр страны, заслуженный артист России генерал-майор Тимофей Маякин — поблагодарил областное правительство и региональное Министерство по культуре и туризму за поддержку. Отдельные слова признательности он адресовал директору филармонии Виктору Бобкову: «Спасибо за то, что этот проект вообще состоялся, тем более в столь важный для самого западного региона России год — год юбилея. Всё задуманное получилось, а аплодисменты многочисленной публики подтвердили: фестиваль нужен, и у него есть будущее».