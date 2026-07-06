ДТП на трассе и пострадавшие от атаки ВСУ

6 июля vrn.aif.ru собрал главные события Воронежской области за день. Так, число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Бобровском районе выросло до 19 человек. В небе над тремя районами региона сбили три БПЛА. Пострадавшие при ракетной атаке ВСУ уже две недели находятся в реанимации. А в столице Черноземья временно изменилась схема движения 18 автобусных маршрутов. Эти и другие новости в нашем материале.