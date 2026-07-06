В Барнауле начался ремонт проспекта Ленина

Участок проспекта Ленина протяженностью более 2,2 км начали ремонтировать в Барнауле в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это одна из ключевых магистралей города, сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
Работы пройдут на отрезке от улицы Димитрова до площади Октября в обоих направлениях. Комплексный ремонт включает в себя укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, полное асфальтирование тротуаров, частичную замену бордюров, а также высотную регулировку колодцев коммуникаций. Основные этапы работ запланированы на ночное время. Ремонт будет вестись поэтапно: после завершения всех работ на четной стороне подрядчик перейдет на обновление нечетной стороны.
Отметим, проспект Ленина связывает крупные жилые районы, образовательные организации и деловые центры, обеспечивая ежедневное движение тысяч автомобилей и общественного транспорта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.