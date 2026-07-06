В Барнауле начался ремонт проспекта Ленина

Работы пройдут на отрезке от улицы Димитрова до площади Октября в обоих направлениях. Комплексный ремонт включает в себя укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, полное асфальтирование тротуаров, частичную замену бордюров, а также высотную регулировку колодцев коммуникаций. Основные этапы работ запланированы на ночное время. Ремонт будет вестись поэтапно: после завершения всех работ на четной стороне подрядчик перейдет на обновление нечетной стороны.