В Удмуртии отремонтировали 4 участка дороги Игра — Глазов

Четыре участка дороги Игра — Глазов отремонтировали в Удмуртской Республике по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Специалисты привели в порядок 10 км трассы. Дорожники отфрезеровали старый асфальт, уложили два слоя нового асфальтобетона, отсыпали и укрепили обочины, а также обустроили 90 пог. м тротуаров. Кроме того, они установили две автобусные остановки у населенного пункта Пыбья. Один из автопавильонов у Балезино, находившийся в аварийном состоянии, заменили новым. Кроме того, на участках установили дорожные знаки и сигнальные столбики.
«Дорогу ремонтируем второй год подряд. В 2025 году привели в нормативное состояние 10 км в Глазовском районе. В этом году продолжаем работы в Балезинском. Обновлено дорожное покрытие, появились тротуары, обновлены остановки. У поворота на Балезино уже есть освещение, но в следующем году линию электропередачи дополнят и доведут до остановочных пунктов», — отметил заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Игорь Асабин.
Всего в 2026 году планируется обновить 60 дорожных объектов. Восемь из них уже сданы. В настоящее время работы ведутся на 40 участках автодорог региона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.