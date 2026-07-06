В Удмуртии отремонтировали 4 участка дороги Игра — Глазов

Специалисты привели в порядок 10 км трассы. Дорожники отфрезеровали старый асфальт, уложили два слоя нового асфальтобетона, отсыпали и укрепили обочины, а также обустроили 90 пог. м тротуаров. Кроме того, они установили две автобусные остановки у населенного пункта Пыбья. Один из автопавильонов у Балезино, находившийся в аварийном состоянии, заменили новым. Кроме того, на участках установили дорожные знаки и сигнальные столбики.