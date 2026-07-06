В Калининграде арестовали водителя, сбившего на тротуаре женщину с детьми

В минувшее воскресенье пьяный водитель наехал на тротуаре в Калининграде на женщину с двумя детьми. Трехлетний мальчик умер до приезда скорой помощи. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).