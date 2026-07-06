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В Калининграде арестовали водителя, сбившего на тротуаре женщину с детьми

Суд в Калининграде арестовал водителя, который сбил на тротуаре женщину с детьми.

КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. Московский районный суд Калининграда на два месяца арестовал водителя, который в пьяном виде сбил на тротуаре женщину с двумя детьми, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры Московского района города Калининграда 36-летний водитель, совершивший 5 июля смертельное ДТП в Прибрежном, заключен под стражу до 5 сентября 2026 года», — говорится в сообщении областной прокуратуры на платформе «Макс».

В минувшее воскресенье пьяный водитель наехал на тротуаре в Калининграде на женщину с двумя детьми. Трехлетний мальчик умер до приезда скорой помощи. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Как сообщили РИА Новости в понедельник в областном минздраве, мама детей госпитализирована в нейрохирургию с легкой черепно-мозговой травмой, годовалая девочка находится в коме в тяжелом состоянии.

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