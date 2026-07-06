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В Калининградской области ввод жилья упал на 32,4% за пять месяцев

Калининградстат опубликовал данные о строительной отрасли за январь-май 2026 года в Калининградской области. Объём выполненных работ по виду деятельности «Строительство» составил 28,7 млрд рублей — в сопоставимых ценах это 72,1% к аналогичному периоду 2025 года. На конец мая общий объём заказов на проведение строительного подряда у крупных организаций (средняя численность…

Источник: Янтарный край

Калининградстат опубликовал данные о строительной отрасли за январь-май 2026 года в Калининградской области. Объём выполненных работ по виду деятельности «Строительство» составил 28,7 млрд рублей — в сопоставимых ценах это 72,1% к аналогичному периоду 2025 года.

На конец мая общий объём заказов на проведение строительного подряда у крупных организаций (средняя численность работников более 15 человек) составил 19,4 млрд рублей. Обеспеченность договорами — 6 месяцев.

В январе-мае введено 1 452 жилых дома (2,8 тыс. квартир) общей площадью 270,6 тыс. кв. м. Это на 32,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Индивидуальные застройщики ввели 1 373 дома общей площадью 183,2 тыс. кв. м — это 67,7% от всего введённого жилья.