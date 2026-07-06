В Калининградской области ввод жилья упал на 32,4% за пять месяцев

Калининградстат опубликовал данные о строительной отрасли за январь-май 2026 года в Калининградской области. Объём выполненных работ по виду деятельности «Строительство» составил 28,7 млрд рублей — в сопоставимых ценах это 72,1% к аналогичному периоду 2025 года. На конец мая общий объём заказов на проведение строительного подряда у крупных организаций (средняя численность…