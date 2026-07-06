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18 зон для учебных полетов БПЛА определили в Нижегородской области

Выполнять полеты в этих зонах можно будет без предварительного согласования.

Источник: Время

18 специальных зон для полетов беспилотных воздушных судов созданы в Нижегородской области. Вступил в силу соответствующий приказ Министерства транспорта РФ N106, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Площадки расположены на территории Нижнего Новгорода, Павлова, Выксы, Бора, Воротынца, Княгинина, р. п. Большое Козино, а также в Балахнинском и Кстовском округах.

«Для подготовки специалистов в области беспилотной авиации нужно создавать не только образовательные программы, но и условия для отработки практических навыков, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — Наличие таких спецзон расширяет возможности для подготовки школьников, студентов, педагогов, участников профильных кружков. Кроме того, это позволяет нижегородцам знакомиться с современными технологиями БАС».

По словам замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова, в зонах учебных и тренировочных полетов разрешается проводить полеты БПЛА в специально выделенном воздушном пространстве. Максимальная высота полетов составляет от 50 до 150 метров, а радиус территории достигает 1 км. Полеты осуществляются в установленное время.

Ключевое преимущество таких зон — в возможности выполнения полетов без предварительного согласования. Беспилотные воздушные суда с максимальной взлетной массой до 30 кг можно запускать без получения разрешения на использование воздушного пространства и без подачи плана полета. Это существенно упрощает проведение практических занятий.

Напомним, развитие в стране БАС ведется в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», разработанного по поручению Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что группы беспилотной авиации для охраны лесов от пожаров создают в Нижегородской области.

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