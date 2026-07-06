Суд в Ростове назначил экспертизу по спору театра имени Горького и подрядчика

Эксперты должны определить объем, а также стоимость качественно и некачественно выполненных работ. Кроме того, специалисты должны ответить на вопрос, являются ли недостатки устранимыми. Заключение экспертизы в арбитраже будут ждать до 18 сентября 2026 года.