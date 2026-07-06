Суд признал фиктивным брак, заключенный накануне отправки воронежского бойца в зону СВО

В ходе проверки выяснилось, что в октябре 2024 года в территориальном отделе ЗАГС была зарегистрирована свадьба, и в тот же день 63-летний мужчина заключил контракт о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции. В феврале 2025 года боец погиб при выполнении боевого задания.