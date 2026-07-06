Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд признал фиктивным брак, заключенный накануне отправки воронежского бойца в зону СВО

63-летний мужчина подписал контракт в день свадьбы.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Семилукского района Воронежской области добилась признания брака фиктивным — актовая запись аннулирована решением районного суда. Об этом рассказали 6 июля в надзорном ведомстве.

В ходе проверки выяснилось, что в октябре 2024 года в территориальном отделе ЗАГС была зарегистрирована свадьба, и в тот же день 63-летний мужчина заключил контракт о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции. В феврале 2025 года боец погиб при выполнении боевого задания.

Однако надзорное ведомство установило: брак был заключен не по семейным причинам, а с корыстной целью — женщина рассчитывала на получение социальных выплат и мер поддержки, связанных с гибелью военнослужащего.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака фиктивным. Семилукский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора. В настоящее время актовая запись о заключении брака аннулирована.