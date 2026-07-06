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В Крыму ввели талоны на автобусы к поездам

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. В Крыму вводятся талоны на автобусы к крымским поездам. О тех, кому нужно будет покупать такие талоны, рассказали в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

«Открывается продажа талонов на автобусы от станции Керчь до Севастополя, Симферополя, Евпатории, Саки, Бахчисарая, Владиславовки, станции Семь Колодезей, а также от любой из этих станций до Керчи. Если у вас изначально куплен железнодорожный билет до или от одной из этих станций, докупать талон на автобус не нужно», — пояснили в компании.

Перевозчик уточнил, что талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Купить талоны можно на официальном сайте перевозчика, а позже продажа откроется в кассах на железнодорожных вокзалах Крыма.

«С 8 июля для посадки на автобус или в поезд (если маршрут поезда будет продлен) пассажиру потребуется либо ж/д билет до или от станции, на которой производится посадка или высадка, либо талон на автобус к определенному поезду на конкретную дату и время», — рассказали в компании.

Талоны на автобус продаются по единому тарифу — полному. Ребенок до 5 лет включительно может ехать без талона и без предоставления отдельного места. Для перевозки животного талон не требуется. Возврат талона возможен по месту его приобретения. При возврате более чем за 12 часов до отправления автобуса взимается сбор в размере 3,7 рубля, менее чем за 12 часов — 150 рублей.

Когда движение поездов до конечных станций в Крыму возобновят, ранее приобретенный талон можно будет использовать для посадки как в автобус, так и в поезд, следующий тем же маршрутом.

Ранее сообщалось, что глубина продаж на поезда в Крым и обратно временно изменилась. На поезда «Таврия» отправлением с конца сентября 2026 года она составит 45 суток вместо привычных 90.

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