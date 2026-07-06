В Крыму ввели талоны на автобусы к поездам

«Открывается продажа талонов на автобусы от станции Керчь до Севастополя, Симферополя, Евпатории, Саки, Бахчисарая, Владиславовки, станции Семь Колодезей, а также от любой из этих станций до Керчи. Если у вас изначально куплен железнодорожный билет до или от одной из этих станций, докупать талон на автобус не нужно», — пояснили в компании.