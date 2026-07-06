Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде снова пытаются закупить 115 камер фиксации нарушений ПДД за 276 млн

Заработать камеры должны с 1 ноября 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде власти снова ищут подрядчика на поставку 115 новых комплексов автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД. На камеры для контроля дорожного движения выделили 276 миллионов — по 2,4 миллиона рублей за один комплект с установкой. Но с первого раза поставщика регион найти не смог.

Согласно документам, новые камеры должны подключить к комплексной информационной системе видеонаблюдения Волгоградской области не позднее 1 ноября 2026 года. Заказчик — ГКУ «Безопасный регион». Установить камеры видеонаблюдения планируют на шести десятках улиц в Волгограде и Волжском. Это будут не только стационарные комплексы, но и переносные треноги для фиксации нарушителей на стоянке. Смотрим, где установят новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД в Волгограде и Волжском в 2026 году: адреса.

При прошлой попытке на конкурс подали лишь одну заявку и то с ошибками, так что закупку признали несостоявшейся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Из списка убежищ в Волгограде уберут закрытые и непригодные укрытия.