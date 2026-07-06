В Волгограде снова пытаются закупить 115 камер фиксации нарушений ПДД за 276 млн

Согласно документам, новые камеры должны подключить к комплексной информационной системе видеонаблюдения Волгоградской области не позднее 1 ноября 2026 года. Заказчик — ГКУ «Безопасный регион». Установить камеры видеонаблюдения планируют на шести десятках улиц в Волгограде и Волжском. Это будут не только стационарные комплексы, но и переносные треноги для фиксации нарушителей на стоянке. Смотрим, где установят новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД в Волгограде и Волжском в 2026 году: адреса.