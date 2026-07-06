В Нижегородской области за весну высадили более 8,5 миллиона сеянцев

Более 8,5 млн сеянцев высадили за весну в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Работы проходили при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие».
Специалисты высадили сеянцы на площади 2890 га. При этом на 860 га посадку вели с использованием материала с закрытой корневой системой.
«Все плановые показатели на весенний период по лесовосстановительным мероприятиям выполнены в полном объеме, даже с небольшим перевыполнением — 105%. Всего же в текущем году лесовосстановление запланировано на площади 14 442 га», — сказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Для восстановления лесов в регионе используют сеянцы хвойных пород — ели и сосны, выращенные в Семеновском спецсемлесхозе. Там организован полный цикл производства — от заготовки семян до получения готового посадочного материала.
Сейчас специалисты приступили к агротехническому и лесоводственному уходу за молодыми насаждениями. До конца сезона такие работы предстоит выполнить более чем на 32 тыс. га.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.