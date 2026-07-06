В Калининградской области инфляция в мае составила 0,3%. Продукты подешевели на 0,7%

За месяц цены и тарифы на товары и услуги выросли в среднем на 0,3%.
Продовольственные товары подешевели на 0,7% (с начала года рост — 2,0%). Для сравнения: в мае 2025 года продукты выросли на 0,8% к апрелю и на 7,4% к декабрю.
Непродовольственные товары подорожали на 0,4% (с начала года — 2,2%). Услуги выросли на 1,8% (с начала года — 6,8%).
Индекс цен производителей сельхозпродукции в мае составил 98,7% к апрелю (снижение на 1,3%). Продукция растениеводства выросла на 0,2%, животноводства — снизилась на 1,8%.