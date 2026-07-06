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Врио белгородского губернатора рассказал о задачах, поставленных Путиным

Президент Владимир Путин на встрече в мае 2026 года поставил перед временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым конкретные задачи и дал перечень поручений. Основное из них — обеспечение безопасности региона и развитие штатной структуры подразделений территориальной обороны. Об этом господин Шуваев рассказал корреспонденту «Ъ» Андрею Праху.

Источник: Коммерсантъ

Президент Владимир Путин на встрече в мае 2026 года поставил перед временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым конкретные задачи и дал перечень поручений. Основное из них — обеспечение безопасности региона и развитие штатной структуры подразделений территориальной обороны. Об этом господин Шуваев рассказал корреспонденту «Ъ» Андрею Праху.

Вторым направлением работы, по словам Александра Шуваева, является развитие региона, в первую очередь экономики.

«Если первую задачу выполняем, то и экономика развивается. Например, агрохолдинги сейчас частично не могут обрабатывать свои земли в приграничных районах», — отметил врио губернатора.

Кроме того, президентом были поставлены задачи по демографической ситуации в Белгородской области.

«Он сказал: ты идешь управлять регионом, а не воевать. Я так и делаю», — подчеркнул господин Шуваев.

Временно исполняющий обязанности губернатора также рассказал, как попал в кадровую программу для военных «Время героев». Господин Шуваев узнал о ней в мае 2025 года, когда находился в госпитале и подал заявку. Затем прошел тестирование, собеседование и получил подтверждение. Кроме того, врио губернатора отметил, что как военный был на всех командных должностях и хорошо понимает, как принимаются решения: алгоритм один и тот же, «только называется все немножко по-другому». В армии если отдается приказ, его обязаны выполнять, а на госслужбе «нужно согласовывать ряд моментов».

«Да, я пока не могу сказать, что знаю, как сделать все правильно и с минимальными рисками. Но все равно все решения я принимаю единолично», — уточнил Александр Шуваев.

О чем еще рассказал врио белгородского губернатора — в материале «Ъ».

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