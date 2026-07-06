Врио белгородского губернатора рассказал о задачах, поставленных Путиным

Временно исполняющий обязанности губернатора также рассказал, как попал в кадровую программу для военных «Время героев». Господин Шуваев узнал о ней в мае 2025 года, когда находился в госпитале и подал заявку. Затем прошел тестирование, собеседование и получил подтверждение. Кроме того, врио губернатора отметил, что как военный был на всех командных должностях и хорошо понимает, как принимаются решения: алгоритм один и тот же, «только называется все немножко по-другому». В армии если отдается приказ, его обязаны выполнять, а на госслужбе «нужно согласовывать ряд моментов».