В Ялте отметили 90-летие ветерана труда Лидии Богдановой

Сегодня Лидия Ивановна окружена вниманием семьи — у нее есть сын, дочь, внук, правнук и правнучка. В ходе встречи гости вместе с юбиляршей вспоминали важные моменты ее жизни и трудовой деятельности, выражая ей уважение и благодарность за многолетний труд.