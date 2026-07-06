В Баренцевом море нашли белобоких атлантических дельфинов

АРХАНГЕЛЬСК, 6 июля. /ТАСС/. Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ) встретила белобоких атлантических дельфинов в Баренцевом море. Как сообщила ТАСС с борта научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» зоолог Елена Чаадаева, это за пределами ареала животных, обычно они не заходят так далеко на север.
«Белобоких атлантических дельфинов встретили в Баренцевом море. Три дельфина и затем одного позднее. Это интересная находка здесь, так как на севере они встречаются редко. Их ареал обитания — юго-запад. Возможно, миграция связана с атлантификацией, возможно, это случайные животные, которые вышли за пределы привычного ареала. За рыбой в момент встречи они не гнались. Игривое и любознательное молодое животное по непонятной причине оказалось в Баренцевом море», — отметила Чаадаева.
Белобокий атлантический дельфин может достигать длины до 2,8 м и веса до 230 кг. Для его окраски характерно большое белое или желтоватое пятно, оно начинается по обе стороны от спинного плавника и тянется вдоль всего тела.
Атлантификацией Арктики называют процессы, связанные с поступлением в арктические моря более теплых вод из Атлантического океана.
Также участники экспедиции уже видели китов Минке, горбатого кита, несколько групп беломордых дельфинов и морскую свинью.
Об экспедиции.
20-й рейс научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» проходит 1 июля — 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО «ГМК “Норильский Никель”, Координационный центр “Плавучий Университет” на базе МФТИ.