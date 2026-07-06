Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Баренцевом море нашли белобоких атлантических дельфинов

На севере они встречаются редко, сообщила зоолог Елена Чаадаева.

АРХАНГЕЛЬСК, 6 июля. /ТАСС/. Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ) встретила белобоких атлантических дельфинов в Баренцевом море. Как сообщила ТАСС с борта научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» зоолог Елена Чаадаева, это за пределами ареала животных, обычно они не заходят так далеко на север.

«Белобоких атлантических дельфинов встретили в Баренцевом море. Три дельфина и затем одного позднее. Это интересная находка здесь, так как на севере они встречаются редко. Их ареал обитания — юго-запад. Возможно, миграция связана с атлантификацией, возможно, это случайные животные, которые вышли за пределы привычного ареала. За рыбой в момент встречи они не гнались. Игривое и любознательное молодое животное по непонятной причине оказалось в Баренцевом море», — отметила Чаадаева.

Белобокий атлантический дельфин может достигать длины до 2,8 м и веса до 230 кг. Для его окраски характерно большое белое или желтоватое пятно, оно начинается по обе стороны от спинного плавника и тянется вдоль всего тела.

Атлантификацией Арктики называют процессы, связанные с поступлением в арктические моря более теплых вод из Атлантического океана.

Также участники экспедиции уже видели китов Минке, горбатого кита, несколько групп беломордых дельфинов и морскую свинью.

Об экспедиции.

20-й рейс научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» проходит 1 июля — 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО «ГМК “Норильский Никель”, Координационный центр “Плавучий Университет” на базе МФТИ.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше