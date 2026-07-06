В Баренцевом море нашли белобоких атлантических дельфинов

«Белобоких атлантических дельфинов встретили в Баренцевом море. Три дельфина и затем одного позднее. Это интересная находка здесь, так как на севере они встречаются редко. Их ареал обитания — юго-запад. Возможно, миграция связана с атлантификацией, возможно, это случайные животные, которые вышли за пределы привычного ареала. За рыбой в момент встречи они не гнались. Игривое и любознательное молодое животное по непонятной причине оказалось в Баренцевом море», — отметила Чаадаева.