Подмосковная программа капремонта домов в этом году охватит более 2 тыс. объектов

«Мы реализуем региональную программу по капремонту многоквартирных домов. Объем в этом году заметный — более 2 тыс. МКД. Больше всего отремонтируем в Балашихе, Люберцах, Одинцове, Воскресенске и Химках. Серьезная работа ведется по внутренним инженерным системам. Узлы управления, лифты — все это также требует внимательного подхода. Важно, чтобы все работы были выполнены в срок», — привели в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
В пресс-службе рассказали, что программа капремонта включает обновление внутренних инженерных систем, кровли, фасадов, лифтов и других элементов.
Отмечается, что наибольший объем работ текущего года запланировано провести в городском округе Балашиха — здесь отремонтируют 251 многоквартирный дом. Также среди округов-лидеров по масштабности программы капремонта Люберцы, Одинцовский округ, Воскресенск и Химки.
«Программа этого года охватывает 54 муниципалитета. 71% домов, вошедших в нее, построены до 1990 года. Основной массив — это пятиэтажки 1960−1970-х гг. (790 МКД), 550 домов в 3−4 этажа, построенные в 1950—1960-х годах и 339 МКД в 6−9 этажей 1970−1980-х гг. постройки. Мы видим, что количество обращений граждан в части капремонта снизилось на 25% (с 1122 до 837). Уже введено 248 домов (12%). Основной же ввод запланирован на август-октябрь», — привели в сообщении слова гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Дмитрия Сватковского.
Как добавили в пресс-службе, в планах на следующий год обновить примерно 1,9 тыс. многоквартирных домов.