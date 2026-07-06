Подмосковная программа капремонта домов в этом году охватит более 2 тыс. объектов

«Программа этого года охватывает 54 муниципалитета. 71% домов, вошедших в нее, построены до 1990 года. Основной массив — это пятиэтажки 1960−1970-х гг. (790 МКД), 550 домов в 3−4 этажа, построенные в 1950—1960-х годах и 339 МКД в 6−9 этажей 1970−1980-х гг. постройки. Мы видим, что количество обращений граждан в части капремонта снизилось на 25% (с 1122 до 837). Уже введено 248 домов (12%). Основной же ввод запланирован на август-октябрь», — привели в сообщении слова гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Дмитрия Сватковского.