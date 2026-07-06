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Жители Ростовской области стали в два раза чаще брать ипотеку на квартиры

Жители Ростовской области набрали жилищных кредитов на 36 миллиардов рублей.

Источник: Комсомольская правда

За первые пять месяцев 2026 года жители Ростовской области стали почти вдвое чаще брать ипотеку по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили аналитики портала «ДомстройДон».

— С января по май дончане оформили 8,8 тысячи жилищных кредитов на общую сумму около 36 миллиардов рублей. Годом ранее этот показатель составлял 4,6 тысячи договоров на 20 миллиардов, — отмечают эксперты.

При этом средний размер займа немного снизился и составил 4,1 миллиона рублей. Исследователи подчеркивают, что донские заемщики остаются одними из самых ответственных в стране, а уровень просроченной задолженности держится на минимальных значениях.

Главным двигателем спроса на недвижимость выступают льготные государственные программы. Более половины всех выданных средств приходится именно на семейную ипотеку.

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