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Водителя, сбившего насмерть трёхлетнего мальчика на окраине Калининграда, арестовали на 2 месяца

Трагедия произошла 5 июля в микрорайоне Прибрежный.

Источник: Клопс.ru

Суд Московского района на два месяца заключили под стражу 36-летнего водителя, который устроил смертельное ДТП в микрорайоне Прибрежный. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина будет находиться под арестом до 5 сентября 2026 года. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Калининградской области.

Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем в Прибрежном, находится в реанимации с переломами и разрывами внутренних органов.

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