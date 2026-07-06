Водителя, сбившего насмерть трёхлетнего мальчика на окраине Калининграда, арестовали на 2 месяца

Суд Московского района на два месяца заключили под стражу 36-летнего водителя, который устроил смертельное ДТП в микрорайоне Прибрежный. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Мужчина будет находиться под арестом до 5 сентября 2026 года. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Калининградской области.
Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем в Прибрежном, находится в реанимации с переломами и разрывами внутренних органов.
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