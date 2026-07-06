Бизнес с характером: как поддерживают МСП в Арктике и на Дальнем Востоке

Открыть свое дело в России можно не выходя из дома. Для этого в нашей стране при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» созданы различные цифровые сервисы, порталы. Там же как начинающие, так и опытные владельцы бизнеса могут подать заявление на получение льготного кредита и других мер поддержки.
Особое внимание уделяют предпринимателям, которые работают в непростых климатических условиях и стараются развивать отдаленные территории. Подробнее о том, как при помощи государства в регионах Арктики и Дальнего Востока модернизируют промышленность и создают новые локации для отдыха, — в нашем материале.
Сотни возможностей для продвижения.
Сегодня количество малых и средних предприятий в России приблизилось к 7 млн. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, с мая 2025-го по май 2026 года прирост составил 3,5%.
«При этом видно, что идет структурная перестройка сектора: драйвером роста стали предприятия в приоритетных отраслях, то есть в обрабатывающих производствах, научно-технической деятельности, туризме и логистике», — отметил Максим Решетников.
На Дальнем Востоке и в субъектах РФ, входящих в состав Арктической зоны, наибольший подъем заметен среди ИТ-разработчиков, курьеров, компаний, которые предлагают рекламные услуги и поддержку бизнеса, занимаются производством видеоконтента. Всего же в этих регионах зарегистрировано почти 612 тыс. малых и средних предприятий. Большинство заняты в сферах торговли, транспортировки и хранения, строительства.
«Малый и средний бизнес ДФО активно участвует в реализации различных инфраструктурных проектов в регионе, развивает промышленный и туристический потенциал. С начала 2026 года предприниматели Дальнего Востока привлекли более 22,2 млрд рублей в рамках Национальной гарантийной системы. Наибольший объем средств пришелся на предприятия в сфере туризма — рост в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и сектор обрабатывающего производства, где рост составил 63%», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Сегодня количество малых и средних предприятий в России приблизилось к 7 миллионам.
Для начинающих и опытных предпринимателей на цифровой платформе МСП.РФ собрано свыше 1 тыс. региональных и федеральных мер поддержки, 35 онлайн-сервисов, более 500 субсидий и грантов. Например, на сайте можно подать заявку на льготные кредиты. Производителям станков и промышленных роботов доступны займы под 5% на первый год. Для малых технологических компаний (МТК) предусмотрена плавающая ставка по формуле «ключевая минус 7%». Владельцы бизнеса в моногородах и особых экономических зонах могут получить кредит от 6% годовых на инвестиции или оборотные цели. Доступны зонтичные поручительства, позволяющие привлекать заемное финансирование даже при нехватке или отсутствии залога.
Обратиться за финансовой помощью, бесплатной консультацией, обучением можно в один из центров обширной сети «Мой бизнес». По всей стране открыто около 400 офисов. На этих площадках эксперты помогают правильно оформить заявки на гранты или субсидии, предлагают услуги по юридическому и бухгалтерскому сопровождению. Наибольшим спросом у бизнеса пользуются нефинансовые меры поддержки, прежде всего консультационные услуги и участие в специализированных образовательных программах для бухгалтеров, что позволяет компаниям быстрее адаптироваться к изменениям в налоговом и финансовом регулировании. За первый квартал 2026 года с использованием комплексной инфраструктуры поддержки МСП в центрах «Мой бизнес» предпринимателям оказано 62,4 тыс. услуг, из них 7,7 тыс. мер региональной поддержки были предоставлены в онлайн-формате через цифровую платформу МСП.РФ.
Первое городское пространство для семейного отдыха.
В 2025 году Корпорация МСП помогла открыть в Находке первый семейный парк развлечений. На площади более 2 тыс. кв. м в «Софи-Парке» проводят мастер-классы, квесты и шоу-программы для детей. Современное пространство для отдыха рассчитано на 10 тыс. гостей в месяц.
«Идея создать “Софи-Парк” родилась из желания подарить семьям Находки современное и безопасное пространство для активного отдыха, где интересно и детям, и родителям. Наша цель — сделать семейный досуг качественным и доступным, а также внести вклад в развитие туристической инфраструктуры Приморья», — поделилась собственник комплекса Софья Григорьева.
По ее словам, огромную роль в запуске проекта сыграла государственная помощь. На старте инвестор получил льготный микрозаем через сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» на цифровой платформе МСП.РФ. Эти деньги помогли быстро доставить необходимое оборудование.
Вместе с открытием парка в городе появилось еще свыше 50 рабочих мест, а для артистов из Находки — современная площадка для праздничных мероприятий.
Новые перспективы для развития бизнеса.
В ближайшие три года масштабную модернизацию при содействии Корпорации МСП проведет предприятие «Владкристалл» из Приморского края. Эта организация работает в сфере морских грузоперевозок и оптовой торговли рыбопродукцией более 29 лет. Недавно фирма вошла в реестр МТК и решила воспользоваться льготной программой для бизнеса из этой категории. Кредитная линия от «МСП Банка» в 100 млн рублей поможет обновить и отремонтировать собственный флот, а также развить новые каналы поставки.
Как отметил исполнительный директор «Владкристалла» Николай Восковщук, льготный кредит поможет компании справиться с растущим объемом заказов и внедрить новые технические решения, чтобы адаптироваться к требованиям отрасли и расширить спектр услуг.
Качественный сервис с видом на горы.
Чтобы предпринимателям было легче начать свой бизнес, в нашей стране созданы территории опережающего развития (ТОР) — особые экономические зоны с льготными налоговыми условиями. Одна из них появилась в 2016 году в Сахалинской области на базе спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Ее резидент «Сахалин Шале» открыл в 2022 году первые номера апарт-отеля Sunrise Hill, а для проекта второй и третьей очередей обратился за помощью в Корпорацию МСП.
Федеральный институт поддержал компанию обеспечением в 100 млн рублей, благодаря чему в Банке ВТБ для «Сахалин Шале» открыли кредитную линию на 700 млн рублей.
Чтобы предпринимателям было легче начать свой бизнес, в нашей стране созданы территории опережающего развития.
Для Sunrise Hill выбрали концепцию горной деревни, которая включает коттеджи, клубный дом, апартаменты и дополнительную инфраструктуру общей площадью 14,5 тыс. кв. м. Вместе с запуском комплекса создали более 40 новых рабочих мест и увеличили номерной фонд в одной из ключевых туристических локаций Южно-Сахалинска. В июле 2025 года отель получил официальную категорию «4 звезды», подтвердив высокий уровень сервиса.
Помощь предпринимателям с открытием и развитием своего дела — ключевые задачи нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Сегодня владельцы бизнеса бесплатно пользуются десятками сервисов и получают сотни услуг — от расчета инвестиционного плана до льготного кредитования. А в ДФО и Арктике действует несколько специальных зон с налоговыми и другими льготами: ТОР, свободный порт Владивосток, АЗРФ, территория с особым режимом осуществления предпринимательской деятельности на Курильских островах (КОРФ). Планируется, что с 2027 года на территории Арктики и Дальнего Востока введут единый преференциальный режим для бизнеса. Это означает, что предприниматели, которые хотят запустить проект в любом дальневосточном или арктическом населенном пункте, смогут пользоваться льготами.