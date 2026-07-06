Бизнес с характером: как поддерживают МСП в Арктике и на Дальнем Востоке

Обратиться за финансовой помощью, бесплатной консультацией, обучением можно в один из центров обширной сети «Мой бизнес». По всей стране открыто около 400 офисов. На этих площадках эксперты помогают правильно оформить заявки на гранты или субсидии, предлагают услуги по юридическому и бухгалтерскому сопровождению. Наибольшим спросом у бизнеса пользуются нефинансовые меры поддержки, прежде всего консультационные услуги и участие в специализированных образовательных программах для бухгалтеров, что позволяет компаниям быстрее адаптироваться к изменениям в налоговом и финансовом регулировании. За первый квартал 2026 года с использованием комплексной инфраструктуры поддержки МСП в центрах «Мой бизнес» предпринимателям оказано 62,4 тыс. услуг, из них 7,7 тыс. мер региональной поддержки были предоставлены в онлайн-формате через цифровую платформу МСП.РФ.