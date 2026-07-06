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Эндокринолог уточнила, кому нельзя есть много авокадо

Эндокринолог Алтунина: авокадо может вызвать колику при желчекаменной болезни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Авокадо может вызвать резкую боль и колику у людей с камнями в желчном пузыре, рассказала эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Алтунина.

«Для большинства людей это не представляет проблемы, однако при желчнокаменной болезни или склонности к застою желчи большое количество авокадо может вызвать сокращение желчного пузыря и движение камней. В результате может развиться желчная колика с резкой болью в правом подреберье, тошнотой и ощущением горечи во рту», — сказала Алтунина «Ленте.ру».

По словам врача, авокадо — очень калорийный продукт: в одном плоде содержится около 300−350 килокалорий и 30 граммов жиров, что сопоставимо с порцией свинины или плиткой шоколада, поэтому при ежедневном употреблении одного-двух плодов можно набрать лишний вес. Кроме того, авокадо может снижать эффективность препаратов, влияющих на свертываемость крови, и вызывать вздутие, газообразование и дискомфорт в животе, добавила Алтунина.