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Хинштейн: работа Курской атомной станции не нарушена после удара по АЭС-2

Работа Курской атомной станции после удара ВСУ по градирне строящегося энергоблока № 2 АЭС-2 в городе Курчатове продолжается в штатном режиме. Экологических рисков и угроз для жителей не возникло: система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Коммерсантъ

Работа Курской атомной станции после удара ВСУ по градирне строящегося энергоблока № 2 АЭС-2 в городе Курчатове продолжается в штатном режиме. Экологических рисков и угроз для жителей не возникло: система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Средства ПВО и РЭБ ликвидировали 12 БПЛА, следовавших в направлении Курчатова. Атака на градирню АЭС-2 произошла ночью 6 июля. По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, удары также зафиксированы в районах Ленинградской и Смоленской атомных электростанций.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», Курская АЭС-2 уже подвергалась атаке ВСУ в сентябре прошлого года. В результате падения дрона на строительной площадке одно из сооружений получило повреждения от осколков.

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