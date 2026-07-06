Хинштейн: работа Курской атомной станции не нарушена после удара по АЭС-2

Работа Курской атомной станции после удара ВСУ по градирне строящегося энергоблока № 2 АЭС-2 в городе Курчатове продолжается в штатном режиме. Экологических рисков и угроз для жителей не возникло: система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.