Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили включить профессиональное выгорание в клиническую практику

В Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в клиническую практику.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили включить в российскую медицинскую классификационную, статистическую и клиническую практику понятие «профессиональное выгорание».

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Учитывая изложенное, прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, рассмотреть возможность включения в российскую медицинскую классификационную, статистическую и клиническую практику отдельной рубрики “профессиональное выгорание”, — сказано в обращении.

Парламентарии отметили, что речь идет не о признании выгорания самостоятельным заболеванием или психическим расстройством, а о введении отдельной категории для описания состояния, связанного с хроническим стрессом на рабочем месте.

По мнению авторов, реализация инициативы позволит сформировать единый подход к описанию профессионального выгорания в российской медицинской практике, развить профилактику хронического стресса на рабочем месте, а также обеспечить более точную связь между системой здравоохранения, охраной труда и корпоративными программами укрепления здоровья.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше