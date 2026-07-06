В ГД предложили включить профессиональное выгорание в клиническую практику

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили включить в российскую медицинскую классификационную, статистическую и клиническую практику понятие «профессиональное выгорание».
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Учитывая изложенное, прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, рассмотреть возможность включения в российскую медицинскую классификационную, статистическую и клиническую практику отдельной рубрики “профессиональное выгорание”, — сказано в обращении.
Парламентарии отметили, что речь идет не о признании выгорания самостоятельным заболеванием или психическим расстройством, а о введении отдельной категории для описания состояния, связанного с хроническим стрессом на рабочем месте.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит сформировать единый подход к описанию профессионального выгорания в российской медицинской практике, развить профилактику хронического стресса на рабочем месте, а также обеспечить более точную связь между системой здравоохранения, охраной труда и корпоративными программами укрепления здоровья.