В КНР предложили использовать Луну в качестве «антенны» для гравитационных волн

Ученые заинтересовались тем, с как подобными гравитационными волнами будет взаимодействовать Луна. Интерес ученых к этому связан с тем, что у Луны нет атмосферы и при этом в ее недрах отсутствует тектоническая активность. Благодаря этому кора спутника Земли в теории должна поглощать данные колебания-пространства времени и усиливать их, что позволит отслеживать их при помощи установленных на поверхности Луны сейсмических датчиков.