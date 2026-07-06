Во Владимирской области отремонтируют подъезд к поселку Введенскому

Отмечается, что именно из поселка можно попасть в Свято-Введенскую островную пустынь — монастырь, который находится на небольшом острове посреди озера. К обители из поселка ведет мост, а сама дорога к Введенскому служит основным маршрутом для тех, кто приезжает сюда увидеть святыню.