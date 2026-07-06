Во Владимирской области отремонтируют подъезд к поселку Введенскому

Подъезд к поселку Введенскому отремонтируют во Владимирской области, сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты приведут в порядок участок протяженностью 1,985 км. Они уже завершили фрезерование старого покрытия и уложили выравнивающий слой. Затем дорожники приступили к укреплению обочин щебнем. После этого им останется уложить верхний слой асфальтобетонной смеси. Работы должны завершить до конца сентября.
Отмечается, что именно из поселка можно попасть в Свято-Введенскую островную пустынь — монастырь, который находится на небольшом острове посреди озера. К обители из поселка ведет мост, а сама дорога к Введенскому служит основным маршрутом для тех, кто приезжает сюда увидеть святыню.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.