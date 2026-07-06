В школы Подмосковья планируют привлечь более 740 учителей

«Отдельное внимание на совещании уделили кадровому обеспечению подмосковных школ. Вопрос подбора сильных педагогов на особом контроле, ведь в этом году в регионе появятся 14 новых современных учебных заведений. Сейчас в области открыто 742 вакансии: больше всего школам требуются учителя математики, русского языка, физики и начальных классов», — говорится в сообщении.