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В школы Подмосковья планируют привлечь более 740 учителей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Свыше 740 вакансий учителей открыты в настоящее время в Московской области, в школы требуются учителя математики, русского языка, физики и других предметов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Источник: Freepik

«Отдельное внимание на совещании уделили кадровому обеспечению подмосковных школ. Вопрос подбора сильных педагогов на особом контроле, ведь в этом году в регионе появятся 14 новых современных учебных заведений. Сейчас в области открыто 742 вакансии: больше всего школам требуются учителя математики, русского языка, физики и начальных классов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для привлечения опытных специалистов информацию о вакансиях направляют в ведущие педагогические вузы страны и размещают на крупнейших рекрутинговых порталах. Подчеркивается, что проводимая работа приносит результаты: вакансиями интересуются не только педагоги Московской области, но и других регионов.