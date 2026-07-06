Праздник Ивана Купалы 7 июля: как смыть негатив и привлечь удачу

После принятия христианства на Руси этот праздник был переосмыслен и стал известен как Рождество Иоанна Крестителя. Однако, несмотря на смену названия, многие языческие обычаи сохранились и продолжают жить до сих пор. Это произошло потому, что люди не сразу приняли новую веру и продолжали отмечать привычные им события.