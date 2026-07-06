«Пришло время этих детей»: очевидцев шокировали слова водителя, насмерть сбившего ребёнка в Прибрежном (видео)

Я слышала, что он возмущался: «Какого хрена ваши дети ходят на дороге?!» Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу: «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении", — рассказала Елена.