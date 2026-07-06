Парад семьи пройдет в Нижнем Новгороде 8 июля

В 14:30 у памятника святым благоверным князю Димитрию Донскому и княгине Евфросинии Московской начнут свою работу тематические площадки. Все желающие смогут расписать матрешку или пряник, изготовить брелок из смолы, попробовать себя в создании пейзажей на холсте и настольном мольберте. Занятия будут проходить до 17:00на улице и в помещении Манежа. (0+).