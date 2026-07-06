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Парад семьи пройдет в Нижнем Новгороде 8 июля

8 июля отмечается День семьи, любви и верности.

Источник: Время

Всероссийский Парад семьи станет центральным событием в рамках празднования Дня семьи, любви и верности в Нижнем Новгороде 8 июля. Об этом сообщает АНО «Институт демографического развития».

Мероприятия организуют в рамках реализации задач нацпроекта «Семья». К участию приглашаются все желающие семьи, а также представители общественных объединений, поддерживающих материнство, отцовство и детство.

Колонна участников начнет свое шествие от храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Большая Покровская, 30) в 14:00 и проследует до Манежа. Здесь гостей ждет молебен, церемония чествования семейных пар и праздничная программа. (0+).

В 14:30 у памятника святым благоверным князю Димитрию Донскому и княгине Евфросинии Московской начнут свою работу тематические площадки. Все желающие смогут расписать матрешку или пряник, изготовить брелок из смолы, попробовать себя в создании пейзажей на холсте и настольном мольберте. Занятия будут проходить до 17:00на улице и в помещении Манежа. (0+).

Завершится праздник выступлениями самодеятельных коллективов. (0+).

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