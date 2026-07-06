Скончался известный пермский врач Вячеслав Тиунов

Отметим, что Вячеслав Тиунов был у истоков появления специализированных бригад скорой помощи. В 1975 он сформировал первую в СССР реанимационную бригаду, где начали применять кардиодиагностику и стимуляцию прямо на дому. Также по его инициативе появилась «Школа кардиолога».