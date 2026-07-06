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Скончался известный пермский врач Вячеслав Тиунов

Он стоял у истоков создания специализированных бригад на станции скорой помощи.

Легендарный пермский врач Вячеслав Тиунов умер на 77-м году жизни в Перми. О его кончине сообщили коллеги из Пермской станции скорой медицинской помощи.

«Коллеги всегда будут помнить его талантливым, незаурядным, в высшей степени интеллигентным человеком, настоящим профессионалом, преданным делу, а его имя сохранится в истории службы скорой медицинской помощи», — отметили сотрудники станции.

Отметим, что Вячеслав Тиунов был у истоков появления специализированных бригад скорой помощи. В 1975 он сформировал первую в СССР реанимационную бригаду, где начали применять кардиодиагностику и стимуляцию прямо на дому. Также по его инициативе появилась «Школа кардиолога».

Вячеслава Тиунова не стало 4 июля. Прощание состоится 7 июля в 13.00 в храме Всех Святых по адресу г. Пермь, ул. Тихая, 23.

Напомним, ранее стало известно о смерти социального педагога из Перми Михаила Большакова. Он работал в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья.