Скончался известный пермский врач Вячеслав Тиунов

Легендарный пермский врач Вячеслав Тиунов умер на 77-м году жизни в Перми. О его кончине сообщили коллеги из Пермской станции скорой медицинской помощи.
«Коллеги всегда будут помнить его талантливым, незаурядным, в высшей степени интеллигентным человеком, настоящим профессионалом, преданным делу, а его имя сохранится в истории службы скорой медицинской помощи», — отметили сотрудники станции.
Отметим, что Вячеслав Тиунов был у истоков появления специализированных бригад скорой помощи. В 1975 он сформировал первую в СССР реанимационную бригаду, где начали применять кардиодиагностику и стимуляцию прямо на дому. Также по его инициативе появилась «Школа кардиолога».
Вячеслава Тиунова не стало 4 июля. Прощание состоится 7 июля в 13.00 в храме Всех Святых по адресу г. Пермь, ул. Тихая, 23.
Напомним, ранее стало известно о смерти социального педагога из Перми Михаила Большакова. Он работал в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья.