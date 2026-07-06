Донские СМИ стали больше писать о развитии цифровых технологий

«Сегодня, когда цифровые сервисы становятся частью повседневной жизни, особенно важно, кто и как о них рассказывает. Ключевая роль здесь у региональных СМИ — им доверяют, к их мнению прислушиваются, через них люди получают понятные и честные объяснения», — рассказала советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры России Мария Мезенцева.