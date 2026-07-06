Донские СМИ стали больше писать о развитии цифровых технологий

В современном мире цифровые технологии, телекоммуникации и IT-решения всё глубже проникают во все сферы жизни общества. Неудивительно, что именно эти направления сегодня становятся одними из самых популярных и востребованных тем для написания статей и журналистских материалов.
«Сегодня, когда цифровые сервисы становятся частью повседневной жизни, особенно важно, кто и как о них рассказывает. Ключевая роль здесь у региональных СМИ — им доверяют, к их мнению прислушиваются, через них люди получают понятные и честные объяснения», — рассказала советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры России Мария Мезенцева.
Выявить лучших журналистов, пишущих на темы цифровизации, помогают конкурсы.
«XV конкурс “Вместе в цифровое будущее” для региональных журналистов и блогеров в этом году сфокусировался на инновациях в сфере ИТ и телекома, развитии российского программного обеспечения и индустрии видеоигр», — рассказала вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.
Важно, что журналисты на местах умеют говорить о сложных технологиях простым языком, помогают разобраться в новых продуктах, предупреждают о рисках и фактически выступают проводниками цифровой грамотности.