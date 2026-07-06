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Более 2 тысяч многодетных семей Дона получили региональный маткапитал

Средства можно потратить на оплату обучения для ребенка или покупку машины.

Региональный материнский капитал получили более 2 тыс. многодетных семей Ростовской области за первые пять месяцев 2026 года, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области. Мера поддержки доступна по национальному проекту «Семья».

Региональные власти зафиксировали заметный рост востребованности областного материнского капитала. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 26,7%.

Сертификат полагается всем семьям, в которых начиная с 1 января 2025 года появился третий или любой последующий ребенок. Принципиальное отличие областной меры поддержки от ряда аналогичных программ — отсутствие проверки уровня доходов и оценки нуждаемости: выплата носит универсальный характер и предоставляется вне зависимости от материального положения получателей.

Сумма регионального капитала составляет 162 307 рублей. Среди наиболее распространенных направлений расходования средств — оплата образования детей, решение жилищного вопроса, а также приобретение автомобиля.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.