В Северодвинске стартовало благоустройство территории на улице Ломоносова

Благоустройство улицы Ломоносова ведется поэтапно, поскольку это самая протяженная улица Северодвинска. Один из ее участков уже был обновлен в 2024 году. Тогда в порядок привели полуторакилометровый отрезок от проспекта Труда до Морского проспекта. Там отремонтировали существующие тротуары и обустроили новые, проложили дополнительные пешеходные дорожки, сделали парковочные карманы и велодорожки. Также специалисты установили скамейки, вазоны, урны и дорожные знаки, обновили газоны и высадили кустарники.