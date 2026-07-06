В Северодвинске стартовало благоустройство территории на улице Ломоносова

Благоустройство общественной территории стартовало на улице Ломоносова в Северодвинске, сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Благоустройство ведется на участке от Морского проспекта до бульвара Строителей. Специалисты демонтируют старый бортовой камень и леерные ограждения на нечетной стороне улицы. После этого они выполнят озеленение, уложат асфальтобетонное покрытие, установят скамейки, урны, дорожные знаки и ограждения. Кроме того, там нанесут разметку для велодорожек.
Благоустройство улицы Ломоносова ведется поэтапно, поскольку это самая протяженная улица Северодвинска. Один из ее участков уже был обновлен в 2024 году. Тогда в порядок привели полуторакилометровый отрезок от проспекта Труда до Морского проспекта. Там отремонтировали существующие тротуары и обустроили новые, проложили дополнительные пешеходные дорожки, сделали парковочные карманы и велодорожки. Также специалисты установили скамейки, вазоны, урны и дорожные знаки, обновили газоны и высадили кустарники.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.