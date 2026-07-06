Артамонов: ситуация на липецких АЗС стала хуже из-за сбоев топливных заводов

По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, за последние пару дней ситуация с бензином на заправках, особенно с маркой АИ-95, стала сложнее. Основная причина этого — «сбои в работе заводов, производящих топливо», из-за чего ряд операторов столкнулся с трудностями при поставках бензина в регион. Об этом господин Артамонов рассказал в своих соцсетях 6 июля. В регионе продлевают временный порядок отпуска топлива. Приоритетом остается обеспечение скорой помощи, МЧС, коммунальных служб и общественного транспорта.