Торговый центр «Барнаульский» прекратил существование

С 1 июля закрылся основной вход в ТЦ «Барнаульский» на одноименной улице Калининграда. Двери всех офисов, что расположены по фасаду здания, также заперты. Как писал ранее «Новый Калининград», в ТЦ сменился собственник, и новый владелец дал многочисленным арендаторам время до конца июня, чтобы найти себе новое место для работы и съехать из здания, которое, судя по всему, пропадет под снос.
Те магазинчики и фирмы, у кого была возможность, оставили для «прикормленных» годами покупателей новые адреса. Судя по запискам, арендаторы старались искать места поближе к прежним. В том числе и кафе «Русские блины» — где многие работающие в округе обедали — «осело» здесь же неподалеку, на Ленпроспекте.
Другой вопрос, как переезд скажется на ценообразовании. Арендаторы рассказывали корреспонденту «Нового Калининграда», что хотя ТЦ «Барнаульский» и находился недалеко от центра города, но владельцы давно морально устаревшего здания со множеством офисов внутри держали приемлемую стоимость аренды. Это позволяло и хозяевам магазинчиков «не задирать» конечные цены для покупателей.
Как рассказывала редакции одна из руководителей нового владельца территории с ТЦ — ООО «АБ ОВО» — Мария Терехова, вместо старого торгового центра и паркинга на территории планируется «что-то интересное». При этом надо отметить, что участок, ограниченный ул. Барнаульской, Геологической и Космической, имеет площадь в 12 654 кв. м и вид разрешенного использования земли — среднеэтажная (то есть 5−8 этажей) жилая застройка.
В правительстве области на запрос «Нового Калининграда» ответили, что министерством градостроительной политики какие-либо разрешения на строительство на земельном участке, где располагается закрывшиеся ТЦ «Барнаульский», на данный момент не выдавались.
Текст, фото: Ольга Саяпина / «Новый Калининград».