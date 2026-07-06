Торговый центр «Барнаульский» прекратил существование

С 1 июля закрылся основной вход в ТЦ «Барнаульский» на одноименной улице Калининграда. Двери всех офисов, что расположены по фасаду здания, также заперты. Как писал ранее «Новый Калининград», в ТЦ сменился собственник, и новый владелец дал многочисленным арендаторам время до конца июня, чтобы найти себе новое место для работы и съехать из здания, которое, судя по всему, пропадет под снос.