Нижегородцам начнут продавать по 40 литров бензина в одни руки

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел оперштаб по ситуации с топливом. Об этом он написал в своем МАХ-канале.
Так, было принято решение отпускать по 40 литров бензина в одни руки. На заправках «ЛУКОЙЛа» такое ограничение уже вступило в силу.
Кроме того, поставки на АЗС увеличены со стороны крупных нефтяных компаний. Рост составляет 29% по сравнению с концом предыдущей недели.
Губернатор также отметил, что на заправках «Газпромнефти» разрешен отпуск лимитированного объема топлива в канистры для водно транспорта и средств механизации. Такая же мера действует на АЗС «Татнефти».
В регионе выберут пилотную территорию, где протестируют механизм продажи бензина по QR-кодам. По словам Никитина, это поможет «справедливо распределять бензин в условиях его дефицита». Когда систему наладят, ее смогут распространить на всю область.
Чтобы сократить очереди, прорабатывается система продажи топлива в зависимости от номеров автомобилей. По четным дням — для машин с номерами, начинающимися с 0, 2, 4, 6, 8. По нечетным — с 1, 3, 5, 7, 9.
В воскресенье отпуск топлива на АЗС был удвоен. Объем был на 20−30% выше прошлогодних значений. «При соблюдении поставщиками решений штаба можно рассчитывать на балансировку рынка в ближайшие дни», — заявил губернатор. Положительную динамику ожидают уже на этой неделе.
Ранее сообщалось, что итоги первого месяца топливного кризиса подвели в Нижнем Новгороде.