Можно ли давать биологически активные добавки детям?

Когда мы говорим о биологически активных добавках к пище в детском возрасте, нужно учитывать, что БАДы назначаются только врачом, и только в том случае, когда у ребёнка наблюдаются симптомы, свидетельствующие о дефиците тех или иных микронутриентов, микроэлементов или каких-либо других полезных веществ.