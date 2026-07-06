Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Можно ли давать биологически активные добавки детям?

Рацион ребёнка должен быть составлен так, чтобы не было необходимости в дополнительных пищевых продуктах.

Рацион ребёнка должен быть составлен так, чтобы не было необходимости в дополнительных пищевых продуктах.

«Важно помнить, что рацион ребёнка должен быть составлен таким образом, чтобы не было необходимости в каких бы то ни было дополнительных пищевых продуктах», — говорит доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук, проректор по учебной работе Пироговского университета Ольга Милушкина.

Когда мы говорим о биологически активных добавках к пище в детском возрасте, нужно учитывать, что БАДы назначаются только врачом, и только в том случае, когда у ребёнка наблюдаются симптомы, свидетельствующие о дефиците тех или иных микронутриентов, микроэлементов или каких-либо других полезных веществ.

«Самостоятельно назначать БАД ребёнку категорически нельзя, это может парадоксальным образом сказаться на здоровье ребёнка», — цитирует эксперта портал «Объясняем.рф».