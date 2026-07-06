Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский аквапарк «Океанис» изменил тарифы с 1 июля 2026 года

Новые тарифы будут действовать до 31 июля.

Источник: Время

Цены на посещение аквапарка «Океанис» в Нижнем Новгороде изменились с 1 июля. Соответствующая информация размещена на официальной странице аквапарка в соцсети.

Самый дешевый билет для взрослого теперь стоит 3490 рублей, для ребенка до 13 лет — 2290 рублей.

Отмечается, что такой тариф установлен до 31 июля 2026 года.

Пользователи соцсетей не одобрили такую ценовую политику.

«Им, наверное, воду из других регионов привозят, а на топливо сейчас большой спрос, от туда и рост», — пишет пользователь с ником Наталья Мишанина.

Напомним, что в последний раз тарифы в аквапарке «Океанис» менялись в январе 2026 года.