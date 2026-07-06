Нижегородский аквапарк «Океанис» изменил тарифы с 1 июля 2026 года

Цены на посещение аквапарка «Океанис» в Нижнем Новгороде изменились с 1 июля. Соответствующая информация размещена на официальной странице аквапарка в соцсети.
Самый дешевый билет для взрослого теперь стоит 3490 рублей, для ребенка до 13 лет — 2290 рублей.
Отмечается, что такой тариф установлен до 31 июля 2026 года.
Пользователи соцсетей не одобрили такую ценовую политику.
«Им, наверное, воду из других регионов привозят, а на топливо сейчас большой спрос, от туда и рост», — пишет пользователь с ником Наталья Мишанина.
Напомним, что в последний раз тарифы в аквапарке «Океанис» менялись в январе 2026 года.