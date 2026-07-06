В Волгограде за неделю родились четыре двойняшки и одна тройня

Отметим, что в областной клинический перинатальный центр № 2 в рамках нацпроекта «Семья» поступят более ста единиц современной техники и аппаратуры. В план закупок включены фетальные мониторы, родильные кровати и столы, аппараты ингаляционной анестезии, передвижные рентгеновские диагностические системы, транспортные инкубаторы для новорожденных, системы термотерапии с циркулирующей жидкостью, комплексы непрерывного мониторинга жизненно важных показателей матери и ребенка и другие.