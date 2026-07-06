На улице Молодой Гвардии в Калининграде закрыли угольную котельную. Специалисты переключили многоквартирные дома на магистрали теплоисточника на Чувашской, 4. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.
Угольная котельная обслуживала четыре многоквартирных дома. В среднем теплоисточник расходовал около 550 тонн угля в год.
«В рамках выполненных работ строители подрядной организации заменили и обустроили порядка 820 метров тепловой сети малого диаметра. Кроме того, проект переключения потребителей предусматривал оборудование центрального теплового пункта в здании котельной», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что на балансе «Калининградтеплосети» осталось 18 действующих угольных котельных. Восемь из них планируют закрыть в 2026 году.