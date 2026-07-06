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На улице Молодой Гвардии в Калининграде закрыли угольную котельную

Специалисты переключили многоквартирные дома на магистрали теплоисточника на Чувашской, 4.

На улице Молодой Гвардии в Калининграде закрыли угольную котельную. Специалисты переключили многоквартирные дома на магистрали теплоисточника на Чувашской, 4. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.

Угольная котельная обслуживала четыре многоквартирных дома. В среднем теплоисточник расходовал около 550 тонн угля в год.

«В рамках выполненных работ строители подрядной организации заменили и обустроили порядка 820 метров тепловой сети малого диаметра. Кроме того, проект переключения потребителей предусматривал оборудование центрального теплового пункта в здании котельной», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что на балансе «Калининградтеплосети» осталось 18 действующих угольных котельных. Восемь из них планируют закрыть в 2026 году.

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