Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область стала первой в России по производству консервированных овощей

Предприятия Ростовской области резко нарастили объемы производства хлеба и молока.

Источник: Комсомольская правда

За первые пять месяцев 2026 года Ростовская область заняла первое место в стране по производству овощей для кратковременного хранения. Об этом рассказали в правительстве региона.

— Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в штатном режиме. Запасы продовольствия достаточны для обеспечения жителей, а при необходимости производители готовы увеличить объемы выпуска продукции, — рассказала заместитель губернатора Анна Касьяненко.

Кроме того, донской край оказался на третьей строчке в России по выпуску растительных масел. Пятое место регион занял по изготовлению круп и хлебобулочных изделий с длительным сроком хранения.

Специалисты добавили, что с начала года на Дону зафиксировали резкий рост производства обработанного молока на 24,6 процента. Также предприятия стали выпускать больше консервированной рыбы и питьевой воды.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.