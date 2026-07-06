В 2 населенных пунктах Приморья построят амбулаторию и обновят медпункт

Новую врачебную амбулаторию построят в поселке Тимирязевском Приморского края, сообщили в агентстве проектного управления региона. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Подготовка к строительству уже началась. Специалисты расчистили площадку и подготовили котлован под основание модульного здания. Также уже согласованы вопросы подключения объекта к инженерным сетям.
«Развитие сельского здравоохранения — одна из наших ключевых задач. Благодаря программе модернизации жители смогут получать первичную медицинскую помощь рядом с домом в современных, безопасных и комфортных условиях. Это важно не только для пациентов, но и для медицинских работников, которые будут трудиться в обновленных учреждениях», — отметил заместитель министра здравоохранения Приморья Андрей Крукович.
Кроме того, в селе Раковка отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт. Специалисты уже демонтировали старые конструкции и инженерные сети, смонтировали новую кровлю и возвели кирпичные конструкции. Сейчас они занимаются устройством инженерных систем, вентиляции и водостока.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.