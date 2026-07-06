В 2 населенных пунктах Приморья построят амбулаторию и обновят медпункт

«Развитие сельского здравоохранения — одна из наших ключевых задач. Благодаря программе модернизации жители смогут получать первичную медицинскую помощь рядом с домом в современных, безопасных и комфортных условиях. Это важно не только для пациентов, но и для медицинских работников, которые будут трудиться в обновленных учреждениях», — отметил заместитель министра здравоохранения Приморья Андрей Крукович.