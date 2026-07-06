Японский артист балета получил разрешение на проживание в Нижегородской области

Сегодня танцовщик уже более трех лет служит в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина. В 2023 году он женился на российской балерине Елизавете, а в прошлом году у супругов родился сын. Сам артист признается, что за 14 лет жизни в России успел полюбить страну, людей и атмосферу. В будущем он мечтает преподавать балет и воспитать сына, а также поблагодарил сотрудников полиции за помощь и теплый прием при оформлении документов.